Trotz Baustellen in 30 Minuten durch Innenstadt

Verzögerungen in den Stoßzeiten

Bei so vielen Baustellen brauchen Autofahrer gute Nerven: Vor allem in den Stoßzeiten gab es rund um den Lindwurm lange kein Weiterkommen mehr. Auch viele Ausweichrouten waren verstopft. Am besten sollte man großräumig ausweichen. „Es gibt einen eigenen Baustellen-Koordinator, der für diese Situation zuständig ist“, sagt Verkehrsreferent Christian Scheider: „Das schöne Wetter wird die Situation sicherlich entspannen. Da fahren wieder alle Gäste zum See. Und noch eine gute Nachricht; für diesen Sommer ist in Klagenfurt keine weitere Großbaustelle mehr vorgesehen.“