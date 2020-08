Ried-Geschäftsführer Roland Daxl tritt zurück

„Nach einem Jahrzehnt war es Zeit für mich, diesen Schritt zu setzen. Ich will jetzt wieder mehr Zeit haben für meine Familie und für mein Unternehmen. Das große Ziel, den Wiederaufstieg in die tipico Bundesliga, haben wir erreicht“, erklärte Daxl in einer Aussendung des Klubs. „Es waren sehr schöne, aber nicht immer einfache Zeiten.“