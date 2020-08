Genug vom Regen, jetzt kommt der Sommer zurück!

Mittwoch noch wechselhaft

Am Mittwoch setzt dann der Wetterumschwung ein. Langsam aber sicher pirscht sich der Sommer von Westen her an, in Tirol und Vorarlberg zeigt sich tagsüber bereits häufig die Sonne und die Temperaturmarke klettert auf bis zu 25 Grad. Etwas gedulden müssen wir uns noch im übrigen Land, hier präsentiert sich der Mittwoch noch recht wechselhaft. „Von Unterkärnten bis nach Wien und ins Weinviertel geht es trüb durch den Tag und immer wieder gehen Regenschauer nieder“, so Spatzierer.