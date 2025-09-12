Vorteilswelt
Täter auf der Flucht

Teenager nach Messerstich in Park schwer verletzt

Wien
12.09.2025 15:46
Der Täter befindet sich auf der Flucht.
Blutiger Angriff in Wien-Liesing am Donnerstagabend: Ein unbekannter Täter stach einem 16-Jährigen nach einem Streit in einer Parkanlage mit einem Messer in den Oberkörper. Der Jugendliche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 16-Jährige war am Abend mit einem Freund im Liesinger Pan-Park auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen 21.20 Uhr wurden sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der laut Polizeibericht zunächst verbal aggressiv wurde und dann plötzlich auf den Oberkörper des Jugendlichen einstach.

Motiv für Tat unklar
Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Nach der Tat flüchtete der Täter. Der 16-Jährige wurde bei der Attacke schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Berufsrettung versorgte das Opfer notfallmedizinisch und brachte es ins Spital. Das Landeskriminalamt Wien hat umfangreiche Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

