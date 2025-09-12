Teenager nach Messerstich in Park schwer verletzt

Motiv für Tat unklar

Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Nach der Tat flüchtete der Täter. Der 16-Jährige wurde bei der Attacke schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Berufsrettung versorgte das Opfer notfallmedizinisch und brachte es ins Spital. Das Landeskriminalamt Wien hat umfangreiche Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.