Russische Buchhändler befürchten Repressalien

Ob die neue Regelung für sie Konsequenzen haben wird, weiß Neschtscheret nicht. Der Branchenverband RKS hat gewarnt, dass Buchläden unangekündigten Besuch von Behördenvertretern bekommen könnten. Werke „ausländischer Agenten“ seien für die Händler hochriskant. „Es gab noch keine Fälle, in denen jemand wegen des Gesetzes eine Geldstrafe zahlen musste“, sagt Neschtscheret. „Aber es herrscht Anspannung. Natürlich möchte niemand der Erste sein.“ Ihre fünf Mitarbeiter verbringen drei bis vier Schichten im Monat damit, betroffene Bücher zu kennzeichnen. Damit hofft sie, dass sie sich an das Gesetz hält.