Steirer zweigte 155.000 Euro aus Spielautomaten ab

Mehr als 20 Jahre lang arbeitete ein Steirer für ein großes Wettunternehmen. Mit dem Gesetz ist er sein Leben lang nie in Konflikt gekommen. Die Verheißungen des Aktienmarkts haben den 62-Jährigen dann aber in eine Abwärtsspirale getrieben, die nun am Landesgericht Leoben ihr vorläufiges Ende nimmt: Der Steirer sitzt wegen Veruntreuung vor einem Schöffensenat.