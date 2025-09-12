Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz im Zillertal

Um die 100 Einsatzkräfte vor Ort

Dutzende Einsatzkräfte – offenbar um die 100 – von den Feuerwehren Mayrhofen, Ramsau, Schwendau und Uderns und kämpfen gegen den Brand an. Auch das Kommando des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaz, die Rettung und die Polizei sind vor Ort. Wo genau und warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar.