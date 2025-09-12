Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz im Zillertal

Feueralarm am Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal: Ein Wohnhaus in Mayrhofen geriet in Brand. Dutzende Feuerwehrleute aus der gesamten Region stehen derzeit im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen an. Kurzzeitig griffen die Flammen auch auf ein Nachbarhaus über.
Schauplatz des Großeinsatzes ist der Ortsteil Hollenzen. Ausgebrochen ist das Feuer, das sich am Einfamilienhaus offenbar rasch ausbreitete, kurz vor 14.30 Uhr. Über Mayrhofen stieg eine hohe Rauchsäule in den Himmel empor.
Flammen griffen auf Nachbarhaus über
„Der Dachstuhl steht in Flammen“, schilderte der Schwazer Bezirks-Feuerwehrkommandant Hansjörg Eberharter kurz vor 15.30 Uhr im Telefonat mit der „Krone“. Kurzzeitig hätte das Feuer auch auf ein benachbartes Haus übergegriffen. „Dies konnte jedoch rasch in Griff gebracht werden.“
Generell konnte der Brand inzwischen offenbar unter Kontrolle gebracht werden. Der Dachstuhl des hauptbetroffenen Hauses müsse für die Löscharbeiten geöffnet werden.
Bewohner retteten sich ins Freie
Das Wichtigste: Ersten Informationen zufolge soll es keine Verletzten geben. Alle Personen, sie sich in den Häusern befunden hatten, konnten sich laut Eberharter in Sicherheit bringen. Auch Haustiere konnten offenbar rechtzeitig ins Freie gerettet werden.
Um die 100 Einsatzkräfte vor Ort
Dutzende Einsatzkräfte – offenbar um die 100 – von den Feuerwehren Mayrhofen, Ramsau, Schwendau und Uderns und kämpfen gegen den Brand an. Auch das Kommando des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaz, die Rettung und die Polizei sind vor Ort. Wo genau und warum der Brand ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.