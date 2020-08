Hamilton: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

„Auf der Geraden hat der Reifen schlapp gemacht. Das war so ein Moment, wo das Herz fast stehenbleibt“, sagte Hamilton. Wie auch bei Bottas war bei seinem Auto der linke Vorderreifen betroffen, am Ende hatte sich der fast komplett von der Felge gewickelt. „Ich habe nur gebetet, es irgendwie noch hinzubekommen. Ich habe definitiv noch nie auf der letzten Runde so etwas erlebt.“ Dabei sei er am Ende eigentlich ganz entspannt gewesen.