Hamilton gewinnt Crash-GP mit kaputten Reifen

Lange hatte es am Sonntag in Silverstone nach einem lockeren Mercedes-Doppelsieg ausgesehen, am Ende brauchte Lewis Hamilton eine heftige Dosis Glück. Nach einem Reifenschaden rettete der Formel-1-Weltmeister in der letzten Runde 5,8 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull. Dritter war Ferrari-Zukunftsaktie Charles Leclerc, Valtteri Bottas hatte schon davor einen Reifenschaden gehabt.