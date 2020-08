Wolff: „Wir machen uns damit nicht nur Freunde!“

Noch dominanter als jemals zuvor in dieser noch jungen Saison - so präsentierte sich Serien-Weltmeister Mercedes im Qualifying für den heutigen Formel-1-Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Lewis Hamilton, der seine 91. Poleposition herausfuhr, und Valtteri Bottas sorgten für das 66. Front-Row-Lockout! „Wir machen uns im Moment nicht nur Freunde“, so Mercedes-Teamchef Toto Wolff.