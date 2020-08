Lewis Hamilton rast trotz Patzers zu Rekord-Pole

Rekord-Pole

Hamilton steht zum siebenten Mal vor seinem Heimrennen auf dem vordersten Startplatz - so oft war in seinem Heimatland noch kein Fahrer von ganz vorne losgefahren. Für Mercedes war es die achte Silverstone-Pole nacheinander - auch das ist ein Rekord. Kein anderer Rennstall kann irgendwo eine so lange Serie vorweisen. Und das, obwohl sich Hamilton in Q2 am Ausgang von Kurve sieben drehte und die Ideallinie mit Kies bedeckte. Die Rennleitung unterbrach die Session für Reinigungsarbeiten.