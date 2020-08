Schwestern attackierten Schwerbehinderte auf Flug

Zum Vorfall kam es laut Angaben der Münchner Polizei am Mittwochabend kurz vor der Landung der Maschine am Flughafen in München. Die beiden Schwestern aus Innsbruck hatten offenbar stark dem Alkohol zugesprochen und begannen plötzlich eine schwerbehinderte 55-Jährige und ihre Betreuerin zu beschimpfen und zu bedrohen. Es flogen sogar Besteck und ein Handy in Richtung der beiden Frauen.