Landesrat: „Konnten Infektionskette durchbrechen“

In der vergangenen Woche ist die oberösterreichische Tourismusgemeinde St. Wolfgang in die Schlagzeilen geraten, nachdem bei Coronavirus-Tests herauskam, dass Dutzende Praktikanten in zahlreichen Hotels und Lokalen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden waren. krone.at-Moderatorin Raphaela Scharf hat darüber mit dem Gesundheitslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) gesprochen.