Mehr als 40 Infizierte zwischen 15 und 20 Jahren

Kein positiver Fall bei Screening-Programmtests in Altenheimen im Juli

Über die Situation in Österreich sagte Anschober, man teste derzeit „so viel wie nie zuvor“ und stehe bei mehr als 860.000 durchgeführten Testungen. Im Rahmen des Screening-Programms freue es ihn besonders, dass in Altenheimen bei fast 500 Tests im Juli kein einziger positiver Fall registriert worden sei. In Schlachthöfen habe es in dem Monat 33 positive Ergebnisse gegeben, in prekären Wohnverhältnissen 17 (bei in beiden Bereichen insgesamt rund 2000 Tests).