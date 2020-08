Ferdinand Habsburg will in der DTM auf den Thron!

Es gibt neun Events in drei Ländern mit einer Gesamtzahl von 18 Rennen, Spa macht am Samstag und Sonntag (jeweils 13.33 Uhr) den Anfang. Zuschauer sind nicht erlaubt, beim Hygiene- und Sicherheitskonzept hat sich die DTM eng am erfolgreichen Spielberg-Ansatz der Formel 1 orientiert. Das Finale findet am 7. und 8. November am Hockenheimring statt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Auch das Ende des Tourenwagen-Masters scheint derzeit möglich, wenngleich Berger die „DTM-DNA“ retten will.