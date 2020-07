Telefonbetrüger treiben wieder ihr Unwesen

Wie erst heute bekannt wurde, kontaktierten bisher unbekannte Täter bereits Mitte Juli einen 75-jährigen Klagenfurter telefonisch und gaben an, er hätte einen Gewinn in Höhe von 32.000 Euro gemacht. „Um den Gewinn zu erhalten müsse der Mann im Voraus eine Anzahlung leisten und zu diesem Zweck Gutscheine einer Online Kryptowährungsplattform kaufen“, so ein Polizist.