Altenpflegerin (59) von ihrem Ex-Freund erwürgt

„Ich hab' gerade meine Frau getötet“ - am Notruf gestand ein 60-jähriger Mühlviertler, dass er in seiner Schafhütte in Neustift am Mühlkreis in Oberösterreich seine Ex-Lebensgefährtin (59) ermordet hatte. Alarmierte Polizisten retteten mit Unterstützung von Radtouristen dem Mordverdächtigen das Leben. Motiv für die Tat: Trennung.