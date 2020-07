Strandcafé: Über 2000 Gastro-Gutscheine eingelöst

Ripperln werden auch am Boot serviert

Wer keinen der begehrten Sitzplätze am Wasser ergattert hat, für den gibt es eine originelle Alternative: Man kann mit einem Boot am Floß anlegen und die g‘schmackigen Ripperln, kühles Bier oder diverse andere Gustostückerl an Bord genießen. „Da wir dieses Service ohne Reservierung anbieten können, ist diese Methode nicht nur romantisch, sondern auch besonders praktisch. Man muss nur am Floß anlegen und kann dann direkt bei den Kellnern bestellen“, so Betreiber Yeritsyan.