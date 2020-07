Real muss vor Hit gegen City nicht in Quarantäne

Das Hinspiel in Madrid hatte ManCity am 26. Februar mit 2:1 gewonnen. Zum Rückspiel kam es dann zunächst nicht mehr, weil der Fußballbetrieb in den europäischen Topligen und den internationalen Wettbewerben wegen der Corona-Krise für mehrere Monate unterbrochen wurde. Das Rückspiel in Manchester findet ohne Publikum statt.