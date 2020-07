Nackte Kinder gefilmt: Österreicher (38) verhaftet

Versteckte Kameras in Armbanduhren und Kugelschreiber

Den Medienberichten zufolge klickten für den Österreicher bereits am Donnerstagabend die Handschellen, nachdem ein Wachmann gesehen hatte, wie der 38-Jährige badende, nackte Kinder mit seiner in einer Armbanduhr eingebauten Kamera filmte. Die Polizei nahm den Mann an Ort und Stelle fest. In seinem Quartier wurden weitere Uhren sowie Kugelschreiber (Bild unten) mit Kameras sichergestellt.