England: Nun stehen CL-Starter und Absteiger fest

Manchester United und Chelsea haben die letzten zwei englischen Fixplätze in der Fußball-Champions-League ergattert. Während Manchester am Sonntag bei Leicester 2:0 gewann, besiegte Chelsea Wolverhampton daheim 2:0. In der Abschlusstabelle nehmen die „Red Devils“ damit vor den „Blues“ den dritten Rang ein. Für den Fünften Leicester (ohne den verletzten Christian Fuchs) bleibt die Europa League.