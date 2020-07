19-Jähriger ausgerastet: Mehrere Pkw beschädigt

Der 19-Jährige war am Freitagabend in der Schillinghofstraße gegen 21.30 mit seinem Cousin unterwegs. Die beiden begannen einen Streit. Daraufhin geriet der 19-Jährige derart in Rage, dass er mit Schlägen die Seitenspiegel dreier Pkw zerstörte sowie eine Fahrzeugtür beschädigte. Die Geschädigten sowie Zeugen wurden ausgeforscht. Der Beschuldigte wird wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.