Katalonien schließt alle Diskos und Konzertsäle

Neue Infektionsherde

Knapp einen Monat nach Aufhebung der strikten Ausgangssperren schnellen in Spanien die Infektionszahlen wieder in die Höhe. Auch in anderen Gebieten Spaniens wurden zuletzt wieder neue Infektionsherde gemeldet, seitdem gilt in mehreren Regionen, darunter den Balearen, eine verschärfte Maskenpflicht. Mit mehr als 28.400 registrierten Todesfällen zählt Spanien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern Europas.