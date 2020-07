Spanien: „Könnte sein, dass wir 2. Welle haben“

In Spanien ist man wegen der starken Zunahme von Covid-19-Infektionen alarmiert. Im einstigen Pandemie-Hotspot wurden binnen nur 24 Stunden 971 neue Ansteckungsfälle registriert, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte. Das sind 241 mehr als am Vortag und sogar 442 mehr als noch am Dienstag.