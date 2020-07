„Sparsame Vier“ wollen weiter zusammenarbeiten

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer hatten sich am Dienstag auf ein Corona-Krisenprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro und einen siebenjährigen EU-Haushalt von 1074 Milliarden Euro geeinigt. Dabei hatten die „Sparsamen Vier“ wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung. Der Haushalt braucht noch die Billigung des EU-Parlaments, das in einem Vermittlungsverfahren Änderungen durchsetzen will.