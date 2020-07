Ex-Trump-Anwalt kommt wieder aus dem Gefängnis

In seiner Urteilsbegründung gab Bundesrichter Alvin Hellerstein an, dass er „Schwierigkeiten“ habe zu glauben, dass die Festnahme etwas anderes als eine Vergeltung für die Buchpläne gewesen sein soll. Während seines Hausarrests unterliegt Cohen strengen Auflagen. Das Verbot, mit der Presse zu reden, oder in sozialen Medien zu posten, dürfte aber gestrichen werden, hieß es in US-Medien.