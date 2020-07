Polizeichef frei, Autodieb in Wald geflohen

Nur zwei Tage nach der Entführung eines Linienbusses mit zahlreichen Fahrgästen ist es am Donnerstag zu einer weiteren Geiselnahme in der Ukraine gekommen. In der Großstadt Poltawa brachte ein Autodieb zunächst einen Streifenpolizisten in seine Gewalt. Nach ersten Verhandlungen kam es zu einem Geiselaustausch. Anschließend floh der 32-jährige Verdächtige mit dem Chef der örtlichen Kriminalpolizei. Dieser ist mittlerweile aber wieder frei und unverletzt. Der Gesuchte begab sich in einen nahe gelegenen Wald.