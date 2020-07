Anschober: „Wo Zeitdruck ist, passieren Fehler“

Anschober will „bürgerfreundliche Lösungen“

Auch das vom VfGH als teilweise nicht gesetzeskonform eingestufte Betretungsverbot öffentlicher Orte sei laut Anschober „in die richtige Richtung gegangen“: „Aber der VfGH sagt, wir hätten die Orte präzisieren müssen. Wir wissen daher, was wir zu tun haben: präziser formulieren.“ Man werden die aktuellen Entscheidungen in den kommenden Tagen analysieren und „möglichst bürgerfreundliche Lösungen“ finden, auch was eventuelle Strafen angeht.