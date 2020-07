In Gasthof eingemietet, Geldboxen geplündert

Unter falschem Namen hat der Kriminelle via Internet in einer steirischen Gastwirtschaft ein Zimmer reserviert. Nachdem er das Quartier bezogen hatte, zwängte der Dieb mitten in der Nacht die versperrte Tür zur Rezeption auf und machte sich über Geldboxen her. Mehrere tausend Euro streifte er ein - und war weg, ohne aufzufallen.