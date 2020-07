David Alaba: „Beim Schnitzerl bin ich Weltklasse“

In einem deiner letzten Videos in den sozialen Medien kochst du daheim mit Serge Gnabry. Was ist dein Einsermenü, wenn Besuch kommt?

Also generell ist natürlich alles, was ich mache, auf einem sehr hohen Level (lacht). Aber richtig gut kann ich ein Wiener Schnitzerl, das ist bei mir echt Weltklasse - fast wie beim Figlmüller!