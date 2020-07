Stornokosten für Reise, die nicht stattfinden kann

Eigentlich wäre Familie S. am Montag nach Portugal geflogen.Gebucht haben die Wiener die einwöchige Pauschalreise im Dezember online. „Dort wurde damit geworben, dass die Reise bis 14 Tage vor Abflug gratis storniert werden kann“, erinnert sich Frau S. Deshalb hat sie sich auch keine Sorgen gemacht, als sie die Reise wegen der Coronavirus-Pandemie bereits Mitte Juni abgesagt hat. Immerhin gab es schon da eine Reisewarnung der Stufe 6 für Portugal und keine Flugverbindungen. „Außerdem habe ich in den Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters LMX Reiseservice GmbH gelesen, dass bei einem Storno bis 30 Tage vor Reiseantritt nur 30 Prozent Stornokosten anfallen“, so die Wienerin.