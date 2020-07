Große Gefahr: Hitze im Auto hat auch heuer Saison

Die große Hitze ist in diesem Sommer bislang ausgeblieben. „Die Gefahr für Hunde, die im Auto zurückgelassen werden, ist jedoch genauso groß wie in jedem Sommer, und daher informieren wir mit der Tierschutzombudsstelle auch heuer wieder zu den Gefahren für die Tiere im Auto“, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima. Sie appelliert an alle Tierfreunde, diese Gefahren nicht zu unterschätzen