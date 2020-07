Teenager verprasst Erspartes der Eltern bei Twitch

„Habe nicht darauf geachtet, was mein Sohn online macht“

Gegenüber dotesports.com räumte die Mutter ein: „Ich arbeite zu viele Stunden und habe nicht genau genug darauf geachtet, was mein Sohn online gemacht hat. Seine Internetkenntnisse haben meine absolut übertroffen.“ Sie wolle sich jetzt darauf konzentrieren, herauszufinden, „warum er es getan hat, damit ich sicher sein kann, dass dies der einzige riesige Fehler ist, den er in seinem Leben macht.“