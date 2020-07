Unfall im Prater: Gondelverkleidung löste sich

Es ist nicht das erste Mal, dass das Fahrgeschäft in die Schlagzeilen gerät. Erst vor knapp zwei Jahren hatte sich ein Unfall zugetragen, bei dem ein damals erst elf Jahre altes Mädchen aus dem Sitz des Karussells geschleudert wurde. Das Kind kam mit vergleichsweise geringen Verletzungen davon, hatte bei dem Vorfall nur Prellungen am Arm erlitten. Der Unfall wurde in der Folge auf menschliches Versagen zurückgeführt.