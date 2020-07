EU-Gipfel: Merkel schließt Scheitern nicht aus

Nach Angaben von Diplomaten soll Michel am Sonntag einen neuen Kompromissvorschlag im Verhandlungsmarathon unterbreiten. Diplomaten erwarteten ein weiteres Entgegenkommen an die Nettozahler-Gruppe der „Sparsamen Vier“ Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach am Samstagabend von einem „Patt“ in den Gesprächen und übte scharfe Kritik an den vier Nationen.