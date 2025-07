„Nicht erwartet!“ Trump irritiert Chelsea-Spieler

US-Präsident Donald Trump hat bei der Siegerehrung nach dem Finale der FIFA-Klub-WM für Irritationen gesorgt. Als die siegreichen Chelsea-Kicker ihre Trophäe in die Höhe recken wollten, stand der 79-Jährige weiter in ihrer Mitte. „Ich hatte nicht erwartet, dass er die Trophäe mit uns in die Höhe stemmen würde“, zeigte sich Kapitän Reece James anschließend verwundert. Auch die Reaktion von FIFA-Präsident Gianni Infantino sorgte für Verwirrung.