Corona-Hilfen und Budget: Schwere Kompromisssuche

Vornehmlich in Kleingruppen ging es am zweiten Gipfeltag in Brüssel weiter. Ratspräsident Charles Michel lotete Positionen der EU-Mitglieder aus, um einen neuen Vorschlag für die Corona-Hilfen und den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) zu präsentieren. Doch selbst ein Kompromiss - wie er auch aussehen mag - könnte Risse in der Union hinterlassen. Vorzeichen waren nicht zuletzt die „sehr hitzigen“ Debatten, über die Diplomaten am späten Samstagabend berichteten.