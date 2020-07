Ringen um Finanzen: Wird es der längste EU-Gipfel?

Kurz sieht „Dynamik in unsere Richtung“, er beharre aber auf Bedingungen. „Ich trete entschlossen dafür ein, dass die Auszahlung von Geldern an klare Bedingungen geknüpft ist“, bekräftigte Kurz gegenüber der „Krone“. Später wurde der Bundeskanzler noch deutlicher: „Wenn das Geld nicht für Zukunftsinvestitionen verwendet wird, wenn es nicht Hand in Hand geht mit notwendigen Reformen in Staaten, die in ihrem System kaputt sind oder zumindest große Probleme haben, dann wird all das verpuffen.“ Die Unterschiede in den Positionen der Mitgliedsstaaten seien noch groß, die Differenzen seien aber „nicht unüberwindbar“, so Kurz.