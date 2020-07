Alle Real-Stars feiern - nur Bale hat keine Lust

Bank-Abo

Es sind Bilder und Szenen mit viel Aussagekraft. Die eindeutige Symbolik dahinter: Das Verhältnis zwischen Trainer (Zidane) und Spieler (Bale) ist zerrüttet. Beim 2:1-Sieg Reals gegen Villarreal am Donnerstagabend musste Bale zum sechsten Mal in Folge auf der Bank Platz nehmen. 90 Minuten lang. Ganze zwei Tore hatte er in der abgelaufenen Saison erzielt. Beide am dritten Spieltag. Seither: Flaute. Besserung praktisch nicht in sich.