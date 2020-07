Steckt Schwimm-Trainer hinter Szoboszlai-Aufstieg?

Dominik Szoboszlai (19) mutierte nach der Coronavirus-Pause zum Schlüsselspieler von Red Bull Salzburg. Sein kometenhafter Aufstieg in der Frühjahrssaison überraschte die Experten nicht wirklich, da Teams wie der FC Barcelona, Napoli, Arsenal und allem voran AC Milan am Ungar dran sind. Was überraschte, war die große Veränderung gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Wer oder was steckt dahinter, wollten seitdem viele Fans wissen.