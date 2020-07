Wolfsburg verschwieg neuen Vertrag von ÖFB-Goalie

„Ich finde es nicht dramatisch, so etwas nicht bekannt zu geben“, erklärte Geschäftsführer Jörg Schmadtke der „Bild“ zufolge. „Wir haben keine Verpflichtungen, Verlängerungen öffentlich zu machen.“ Der 32-jährige Torhüter, der auch im erweiterten Kader des ÖFB-Teams steht, kam in der abgelaufenen Saison auf 14 Einsätze in allen Bewerben. Er war 2018 vom LASK zu den Niedersachen gewechselt.