12-Jährige binnen eines Monats zweimal verheiratet

Corona-Pandemie lässt Zahl der Kinderehen steigen

Armut und die Schließung von Schulen aufgrund der Coronavirus-Pandemie hätten eine Rolle bei der jüngsten Zunahme von Fällen von Kinderehen gespielt, merkt dazu Joshua Kaputah von der Narok County Peace Association gegenüber der BBC an. Allein in der Region soll es 26 Fälle von Kinderehen in den letzten drei Monaten gegeben haben. „Einige Familien haben Hunger und die Aussicht, zwei oder drei Kühe als Mitgift zu erhalten, ist sehr verlockend“, so der Aktivist, der das Mädchen befreite.