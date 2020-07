Maskenpflicht vor Rückkehr? Für Handel vorstellbar

Kogler: Lokale Antworten werden Maskenpflicht beinhalten

Die Maßnahmen des Ampelsystems, mit dem man Corona-Ausbrüche eben regional eindämmen will, werden auch eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen beinhalten, erklärte Kogler am Dienstag. Er appelliere aber ohnehin für mehr Eigenverantwortung und Hausverstand - also dafür, in beengten Situationen, die auch im Supermarkt entstehen können, freiwillig eine Maske zu tragen.