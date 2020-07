1. Tischtennis-Bundesliga auf 19 Teams aufgestockt

Aufgrund des vorzeitigen Abbruchs der abgelaufenen Saison wegen der Coronavirus-Pandemie spielen nun ab September 19 statt 16 Teams in der 1. Tischtennis-Bundesliga der Herren! Grundlage für diese Aufstockung ist ein Liga-Beschluss, „keinen Verein zurückzulassen“, wie am Montag in einer Aussendung betont wurde.