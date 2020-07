Äskulapnatter kam „zu Besuch“ ins Badezimmer

Dem Steyrer Schlangenexperten Hans Esterbauer wird nicht fad. In Garsten (OÖ) fing er in einem Badezimmer eine Äskulapnatter ein, in einem Pool-Schacht in Steyr eine Ringelnatter und auf einer Terrasse eine Schlingnatter. „Wir sind ihm so dankbar, ich kann endlich wieder ruhig schlafen“, sagt Sandra H., eine Betroffene.