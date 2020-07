ÖVP und FPÖ schieben sich den Schwarzen Peter zu

Braun soll in den U-Ausschuss

Hafenecker will nun jedenfalls eine Sachverhaltsdarstellung wegen Amtsmissbrauchs, Bestechlichkeit und Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen unbekannte Täter einbringen. Es gehe darum, wie Marsalek an Informationen aus dem Innenministerium bzw. BVT gekommen sei, also wo es „undichte Stellen“ gebe. Zudem will Hafenecker Braun als Zeugen in den U-Ausschuss laden.