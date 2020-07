Europacup-Sperre von Manchester City aufgehoben

Manchester City darf weiterhin im Konzert der ganz Großen in Europas Fußball mitspielen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hob am Montagvormittag das Mitte Februar ausgesprochene Urteil der UEFA auf, das eine Sperre für zwei Europacup-Saisonen vorgesehen hätte. Und auch die gegen die „Citizens“ verhängte Geldstrafe von 30 Millionen wurde vom CAS auf zehn Millionen reduziert.