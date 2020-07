Szanto muss Helmes auf Betreuerbank Platz machen

„Ich werde den Verein auf professionellere Beine stellen“, wiederholte Admiras prominenter Taktgeber Felix Magath, nachdem die Südstädter den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hatten. Im Trainerteam setzt der 66-Jährige nun den ersten Schritt. Durch die automatische Vertragsverlängerung von Zvonimir Soldo bestand für Magath kein Zweifel, dass sein Ex-Spieler und Assistent auch weiter Cheftrainer bleibt.

Aber der Kroate erhält Verstärkung. Und zwar durch einen weiteren Ex-Schützling Magaths: Patrick Helmes stößt nicht nur als Co-Trainer dazu, sondern ist ab sofort auch anstelle von Csaba Szanto für die Admira Juniors zuständig. “Ein Signal, dass wir die Förderung unserer Akademie-Talente untermauern, durch die Doppelfunktion von Patrick soll es einen nahtlosen Übergang geben", so Magath. Der 13-fache Teamspieler hat eine interessante Vita. 45 Tore in 98 Spielen der deutschen Bundesliga für Köln, Leverkusen und unter Magath bei Wolfsburg, 43 Tore in 79 Zweitliga-Partien, Kölns Topscorer in der Aufstiegssaison 2013/14 mit Trainer Peter Stöger.



Frühes Karriereende

Das alles trotz schwerer Verletzungen, die den 36-Jährigen stets zurückwarfen. Ein Knorpelschaden in der Hüfte zwang ihn mit 30 zum Karriereende. Zuletzt arbeitete Helmes in der Nachwuchsabteilung von Leverkusen. Als Spieler wusste er, wo das Tor steht - genau in dem Bereich gibt es bei der Admira extrem viel Arbeit . . .



Überraschende Entscheidung für Szanto

Für Csaba Szanto, der mit den Juniors in den letzten Jahren zwar immer in den Abstiegskampf verwickelt war, aber sehr viele Talente weiterentwickelt hat, schmerzt diue Entscheidung von Magath natürlich: „Wir haben sehr gut gearbeitet und hätten auch in diesem Jahr eine sehr gute Mannschaft. Aber die Jungs sind eben noch jung und brauchen Zeit“, so Szanto. Am Wochenende hat der Ex-Juniors-Coach die Hiobsbotschaft übermittelt bekommen - kurz davor hat er einem ungarischen Bundesligisten noch als Co-Trainer abgesagt. „Es ist dumm gelaufen. Aber ich kann es mir vorstellen bei der Admira zu bleiben. Immerhin habe ich noch ein Jahr Vertrag. Der Klub will, dass ich wieder die U18 übernehme. Aber das müssen wir noch besprechen“, erklärt Szanto.