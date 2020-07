Rekordverdächtig: Messi jagt Xavi und Müller

Gegen Valencia konnte Lionel Messi am vergangenen Wochenende mit zwei Assists glänzen, gegen den Stadtrivalen Espanyol Barcelona ist ihm am Mittwoch kein weiterer gelungen. Trotzdem steht der Argentinier vor seinem nächsten Rekord - denn mit 19 Assists in der aktuellen „LaLiga“-Saison fehlen nur noch zwei, um mit Ex-Teamkollegen Xavi Hernandez gleichzuziehen, drei um den - vermeintlich - ewigen Rekord zu brechen. Xavi, der aktuelle Trainer des katarischen Al Sadd Sports Club, war in der Saison 2008/09 auf 21 Vorlagen gekommen. Thomas Müller zog in der vergangenen Bundesliga-Saison mit der Barca-Legende gleich. „La Pulga“, wie Messi genannt wird, bleiben noch jeweils ein Spiel gegen Real Valladolid, Osasuna und Derportivio Alaves, um seinen nächsten Rekord aufzustellen.