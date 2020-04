Barca-Beben: Rücktrittswelle erschüttert Topklub!

Spaniens Meister FC Barcelona ist in eine Krise gestürzt, die nicht ausschließlich mit dem Coronavirus zu tun hat. Zwei Vizepräsidenten und vier Direktoren des Klubs gaben in der Nacht auf Freitag ihren Rücktritt bekannt. Sie werfen Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu schwere Verfehlungen in einer Social-Media-Affäre und im Umgang mit der Corona-Krise vor.